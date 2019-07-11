В Италии выпал град размером с яблоко, есть пострадавшие

Италия 10 июля подверглась бомбардировке градом небывалого размера. Люди выкладывали в соцсети фотографии ледяных камешков (настолько солидных, то к ним применима и фраза "небесные тела") размером с кулак и больше. Отдельные градины достигали размеров большого яблока и даже грейпфрута.

Непогода прошлась по центральной Италии в районе побережья Адриатического моря. Град выпал в коммуне Пескара, в регионе Абруццо. Из-за ран, нанесенных огромными градинами, 18 человек оказались в больничном отделе неотложной помощи. В больнице оказалась и беременная женщина с ранениями лица и головы. Сообщается, что пострадавшие получили ушибы головы и раны, им накладывают швы.

Кстати, медицинские учреждения тоже пострадали: В одной из больниц Пескары водой залило первый этаж, из-за чего все операционные были вынуждены прекратить работу. Также затопило парковочную площадку с двумя десятками авто.