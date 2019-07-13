Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.12
USD
25.80
RUB
0.41
EUR
28.97
USD
25.75
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
13 июля 19, 21:12
США призывают РФ освободить всех украинских политзаключенных
призыв
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Посольство США в Украине по случаю дня рождения Олега Сенцова, приходящегося на 13 июля, призвали Россию немедленно освободить всех украинских политзаключенных.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня наши мысли вместе с Олегом Сенцовым, который проводит свой день рождения заключенным в России. Мы приветствуем мужество и решимость Сенцова и присоединяемся к народу Украины, призывая Россию немедленно освободить всех украинских политзаключенных", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 июля украинском кинорежиссеру Олегу Сенцову исполнилось 43 года. Это уже шестой день рождения, который он встречает в российском заключении. Мероприятия по случаю дня рождения Олега Сенцова этой неделе проходят в разных городах мира.
censor.net.ua
Ещё по теме:
Россия хочет отделиться от глобального интернета
Власти Казахстана заблокировали сайты местных СМИ и соцсети
Боевикам "ДНР" и "ЛНР" приказали получить паспорта РФ
Помпео Лаврову: Призываем РФ освободить украинских моряков
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Во Франции показали атомную подлодку нового поколения: фото
noimageВетеран АТО сядет на 24 года в Италии. Как это случилось?
noimageПрокурор по делу Маркива удивлен суровостью приговора
Лента новостей