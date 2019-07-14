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14 июля 19, 11:53
В Турции задержали украинских моряков,перевозивших мигрантов
судно с украинцами
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На борту было более двадцати переселенцев.

Береговая охрана Турции задержала судно с украинцами. Их подозревают в незаконной перевозке нелегальных мигрантов. Под подозрением находятся два гражданина Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Судно было задержано у побережья провинции Мугла на юго-западе Турции.

На борту были обнаружены 19 иракцев, двое египтян и один иранец. Все они задержаны вместе с экипажем.

В прошлом году чешские правоохранители задержали 37-летнего гражданина Украины, который занимался нелегальной перевозкой мигрантов.

Тем временем суд города Каламат (Греция) вынес решение по делу шестерых украинцев, которых обвиняли в перевозке беженцев из стран Ближнего Востока. Все обвиняемые признаны виновными и получили тюремные сроки.

Итальянская полиция арестовала двух граждан Украины по подозрению в торговле людьми. Вместе с ними были задержаны 44 афганских мигрантов, 12 из которых были детьми. Мигрантов переправляли в Италию на борту парусника из Турции. Лодка была обнаружена вблизи Ното в Сицилии.
kp.ua
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