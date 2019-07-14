В Лондоне автомобиль протаранил толпу людей. ФОТО

В ночь на 14 июля в британской столице автомобиль врезался в толпу людей. В результате происшествия пострадали семь человек. Об этом сообщила газета Daily Star.

Инцидент произошел у отеля в районе Баттерси около 23:15 по местному времени. К месту аварии тут же прибыла полиция. Правоохранители задержали трех человек. По подозрению в покушении на убийство. Затем еще четверо были задержаны за нарушение общественного порядка.

На данный момент известно, что один из пострадавших сломал ногу и находится в больнице. Жизням людей ничего не угрожает.

Тем временем правоохранители не исключают, что это был теракт.