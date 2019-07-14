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14 июля 19, 12:13
В Лондоне автомобиль протаранил толпу людей. ФОТО
Лондон
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Пострадали минимум семь человек.

В ночь на 14 июля в британской столице автомобиль врезался в толпу людей. В результате происшествия пострадали семь человек. Об этом сообщила газета Daily Star.

Инцидент произошел у отеля в районе Баттерси около 23:15 по местному времени. К месту аварии тут же прибыла полиция. Правоохранители задержали трех человек. По подозрению в покушении на убийство. Затем еще четверо были задержаны за нарушение общественного порядка.

На данный момент известно, что один из пострадавших сломал ногу и находится в больнице. Жизням людей ничего не угрожает.

Тем временем правоохранители не исключают, что это был теракт.

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kp.ua
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