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14 июля 19, 16:34
Макрон анонсировал создание космических войск Франции
Эммануэль Макрон
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Франция направит на оборону в космосе 3,6 млрд евро

Во Франции создадут национальное командование космическими войсками.

Об этом объявил президент страны Эммануэль Макрон накануне Дня взятия Бастилии, который отмечается большим военным парадом на Елисейских полях в Париже.

Как предполагается, командование космическими войсками станет частью военно-воздушных сил Франции.

По словам Макрона, большое космическое командование будет создано в сентябре 2019 года, чтобы обеспечить развитие и укрепление космического потенциала страны.

При этом он назвал создание космических войск "настоящим вопросом национальной безопасности", отметив, что они будут способствовать лучшей защите спутников. Согласно плану военных расходов на 2019-2025 годы, Франция направит на оборону в космосе 3,6 млрд евро.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о создании американских космических войск. Планируется, что они станут шестым самостоятельным формированием в оборонной системе США наряду с наземными войсками, военно-морским флотом, морскими пехотинцами, авиацией и береговой охраной. При этом космические войска должны находиться под наблюдением военной авиации, аналогично тому, как морские пехотинцы подчиняются флоту.

Численность космических войск США составит от 15 до 20 тысяч человек, заявил в апреле Патрик Шанахан, который на тот момент исполнял обязанности министра обороны США.
Delo
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