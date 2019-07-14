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14 июля 19, 16:45
Годовщина взятия Бастилии: в Париже проходит парад. фото
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Во Франции национальный праздник - день взятия Бастилии - отмечают военным парадом, в котором также принимают участие "европейские войска".

В Париже в воскресенье, 14 июля, проходит военный парад по случаю национального праздника Франции – Дня взятия Бастилии. Принимает парад президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает France24.


По Елисейским полям торжественным маршем пройдут более четырех тысяч военнослужащих – мужчин и женщин. В параде задействованы 69 самолетов, 40 вертолетов, до 200 мотоциклов, а также более 200 лошадей.

К президенту Франции Эммануэлю Макрону, который наблюдает за парадом на Елисейских полях, присоединились лидеры ряда стран ЕС, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель.


Во время парада по центру Парижа промаршировали "европейские войска" - военные из Европейской инициативы военного вмешательства, созданной по инициативе 10 европейских стран.

А в воздушной части парада французская пилотажная группа выпустила над Елисейскими полями полоски дыма, окрашенного в цвета флага Франции. А французский изобретатель Фрэнки Запата пролетел над Парижем на собственной разработке - ховерборде Flyboard Air.
bigmir.net
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