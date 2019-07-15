Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.12
USD
25.80
RUB
0.41
EUR
28.97
USD
25.75
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
15 июля 19, 11:28
Путин обвинил Грузию в "геноциде в Осетии"
Каха Каладзе
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Каха Каладзе считает, что грузинские власти должны отреагировать на заявление президента России

Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что президент РФ Владимир Путин "предоставляет населению неверную информацию и поэтому следует объяснить будущему поколению, что реально происходило в прошлом". Так он отреагировал на заявление Путина о "геноциде Грузии в Южной Осетии", передает Грузия Online. 

"Ясно, что он (Путин) проводит свою политику и называет те неверные факты, которые хочет, но мы должны объяснить нашим детям, что и как было в реальности", - считает Каладзе.

Ранее глава РФ заявил, что в годы Первой Мировой войны Грузия якобы "предпринимала попытки поглощения Абхазии, а при помощи германских войск в 1918 году Грузия Абхазию оккупировала". Что касается Цхинвальского региона, по мнению Путина, в 1919-1920 годах Грузия устроила "геноцид в Южной Осетии".
liga.net
Ещё по теме:
Под парламентом Грузии в людей стреляли резиновыми пулями
Протесты в Грузии: Участники требуют досрочных выборов
"Надо поговорить?": Зеленский отреагировал на телемост с РФ
Аккерман: "Россия занимается опасным переписыванием истории"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В США началась массовая депортация нелегалов
noimageВ НАТО заявили о последнем шансе для РФ по сохранению ДРСМД
noimageГодовщина взятия Бастилии: в Париже проходит парад. фото
noimageМакрон анонсировал создание космических войск Франции
Лента новостей