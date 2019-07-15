Доллар будет дешеветь из-за политики США

Несколько дней назад президент США Дональд Трамп в очередной раз резко высказался по поводу курсовой политики Европы и Китая.

"Китай и Европа играют в крупные манипуляции с валютой и закачивают деньги в свои системы для того, чтобы конкурировать с США. Мы должны отвечать тем же или оставаться манекенами, которые сидят сложа руки и вежливо смотрят, как другие страны продолжают играть в свои игры – как они делают в течение многих лет!" – написал он в своем Твиттере.

Ранее президент США высказывался в том же духе о политике президента Европейского Центробанка Марио Драги, о политике России, Германии и ряда других стран. А кроме того, он прямо заявил, что США откажутся от политики "сильного доллара" ради увеличения экспорта, сокращения торгового дефицита и увеличения прибыли американских компаний.

Ряд экспертов усмотрели в этом довольно прозрачный намек на новую валютную войну. Газета Financial Times, например, озаглавила свой материал "США должны избегать разжигания валютной войны".

Твиты Трампа подкрепляются заявлениями и действиями финансовых институтов страны. В частности, Казначейство США в последнее время регулярно мониторит политику 12 стран на предмет валютных манипуляций. В мае министерство торговли США выступило с предложением ввести санкции в отношении стран, которые, по мнению Америки, являются валютными манипуляторами. А буквально в среду, 11 июля, руководитель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл сообщил, что в конце месяца будет понижена процентная ставка – впервые за 10 лет. Эксперты полагают, что это ознаменует собой начало активной фазы "валютной войны".

Что такое "валютная война", как она скажется на курсе доллара в Украине и на украинской экономике – разбирался сайт "Сегодня".

Почему доллар будет дешеветь

"Валютная война" – одна из разновидностей торговых войн, которая предполагает, что одна из стран устраивает искусственную девальвацию своей национальной валюты. Когда обменный курс этой валюты по отношению к другим валютам падает, страна, умышленно обесценившая свою валюту, получает торговое преимущество в экспорте по сравнению с другими странами.

Эксперты обращают внимание, что "валютные войны" – явление нечастое. Большинство стран предпочитают все-таки укреплять свои валюты для развития национальной экономики. Как пример валютной войны приводят политику ряда стран во время "Великой депрессии" 1930-х годов. Однако в последние годы все чаще звучат заявления, что политика крупнейших экономических игроков напоминает начало новой валютной войны. В которой участвуют не только США, но также Китай, ЕС, Япония, Россия.

"Америка несколько раз проводила валютные войны против своих торговых конкурентов. В частности, против ЕС, когда только появилось евро. У американцев уже есть налаженный механизм: ФРС по поручению Казначейства США может проводить валютные интервенции, скупать валюты стран – торговых конкурентов и таким образом повышать их курс. И через несколько лет американцы могут стать держателями больших сумм в юанях или в евро", – говорит финансовый аналитик Алексей Кущ.

Но нельзя сказать, что инициаторами этой новой валютной войны выступают только США. Другие упомянутые государства в последнее десятилетие тоже не раз использовали прием "конкурентной девальвации", хотя прямо о своих целях не заявляли. Но если раньше говорили о скрытых формах валютной войны, то есть опасения, что после заявлений Трампа конкурентная девальвация, как еще называют валютную войну, может активизироваться.

"Торговая война, которую Трамп ведет с Европой и Китаем, призвана изменить в пользу США потоки экспорта-импорта товаров. Для этого США использует две меры, поддерживающих конкурентоспособность американских товаров. Во-первых, повышение тарифов на ввозимые товары, с помощью которого Штаты подстегивают спрос на товары собственного производства. А во-вторых, валютную войну – попытки сделать доллар дешевле либо заставить другие страны вызвать удорожание национальных валют. Этот способ более универсален: он воздействует на экономику в целом, тогда как в первом случае тарифы повышаются точечно", – объясняет руководитель "EXANTE Украина" Владимир Позний.

Финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив считает, что одна из причин резких заявлений Трампа – желание усилить рост экономики США в канун президентских выборов.

"Считаю, что такие заявления господина Трампа адресованы не столько иностранным торговым партнерам США, сколько местном аналоге нашего Нацбанка – Федеральной резервной системе (ФРС) США. Принимая во внимание, что в 2020 году будут президентские выборы в США и Трамп уже объявил о намерении принять в них участие, ему на руку была бы более мягкая монетарная политика в США, ведь это позволило бы надеяться на продолжение роста экономики США и снижение безработицы, чем американский президент регулярно хвастается как своим достижением", – говорит Михаил Демкив.

Что принесет Украине валютная война

По мнению экспертов, основными "жертвами" валютной войны, которую объявили США, станут Китай и ЕС.

"Министерство финансов США подготовило три критерия, по которым будет оцениваться очередная жертва. Первое – это чистота проведения национальным банком той или иной страны валютных интервенций для удержания курса национальной валюты на заниженном уровне. Второе – уровень торгового профицита. И третье – доля страны в торговом балансе США. Основными торговыми конкурентами США, удовлетворяющими всем трем признакам, являются ЕС и Китай. Россия классически подходит под первые два пункта, но под третий не подходит, т. к. удельный вес российских товаров в экономике США критически мал. Поэтому основные жертвы – это будут Китай и Евросоюз. Возможно, к ним будет добавлена Индия, Южная Корея и еще некоторые страны", – объясняет финансовый аналитик Алексей Кущ.

Но "валютная война" экономических гигантов затронет не только экономики этих стран. Это сулит изменение цен на многих рынках, прежде всего сырьевых. Так, после одного лишь заявления Джерома Пауэлла о намерении снизить учетную ставку сырьевые рынки уже отреагировали ростом цен. И для Украины как для страны, которая импортирует значительное количество энергоресурсов, это не очень хороший сигнал.

"У политики "дешевого доллара" будет побочный эффект в виде дорогого сырья. В частности, будут расти цены на энергоресурсы. Американцы этого не боятся, потому что у них уже есть достаточные запасы газа и нефти. Внутренние цены на энергоресурсы достаточно низкие и должны снизиться еще больше, так что Трамп думает выиграть эту войну в том числе и за счет энергоресурсов", – рассказывает Алексей Кущ.

С другой стороны, экономическое противостояние между гигантами может иметь положительный эффект для развивающихся стран.

"ФРС отказалась от предыдущего своего намерения повышать учетную ставку и сейчас существует значительная вероятность ее понижения. Похожие планы господствуют и в центральных банках других развитых стран, что будет означать снижение процентных ставок. Как следствие – инвесторы все больше внимания переключат на развивающиеся страны, такие как Украина. Так, значительная разница между процентными ставками по облигациям внутреннего государственного займа в гривне и уровнем инфляции уже обусловила приход в украинскую экономику около 2 млрд долларов с начала 2019 года. Поскольку эти средства приходят в страну в валюте и предварительно обмениваются на гривну, мы наблюдаем укрепление курса национальной валюты", – говорит Михаил Демкив.

Еще одним следствием "политики дешевого доллара" может стать удешевление американских товаров. Но назвать это позитивом можно только в отрыве от других последствий.

"Теоретически результатом применения перечисленных практик должно стать удешевление американских товаров. Но на деле, как показала "Великая депрессия" начала XX века, такая политика ведет к общему спаду экономической активности. Страны одна за другой совершают конкурентные девальвации собственных валют, а такое поведение наносит удар по мировой экономике. Украине и другим развивающимся странам торговая война грозит сокращением спроса на экспортные товары, и рискует обернуться давлением на национальные валюты этих стран", – считает Владимир Позний.

Дешевый доллар может принести пользу нашей экономике. Но только в том случае, если страна сможет правильно распорядиться этим временным экономическим преимуществом.

"Дешевый доллар – это крепкая гривня. Но тут вопрос в том, как мы используем эту крепкую гривню. Ее можно использовать для проведения экономических реформ, для развития внутреннего рынка и насыщения его украинскими товарами. А можно, наоборот, погрязнуть в импорте, потому что с укрепляющейся гривней мы становимся идеальной страной для импорта. То есть без суверенной промышленной политики в условиях укрепляющейся гривни мы обречены на полную деиндустриализацию экономики и уничтожение оставшегося промышленного потенциала. Импорт и так дешевый и выигрывает конкуренцию у украинских товаров, а если еще гривня укрепится, то импортные товары вообще могут заполонить наш внутренний рынок, и мы превратимся просто в экспортера сырья: кукурузы, металла и руды".

Таким образом, низкий курс доллар, который ожидает Украину в случае проведения США политики "дешевого доллара", – не столько благо, сколько опасность для Украины.

"В этот момент нужно активно стимулировать инвестиции для создания в Украине производств, которые бы насыщали внутренний рынок украинскими товарами", – рекомендует Алексей Кущ.

Ранее новости рассказывали, что золотовалютные запасы Украины сократились до 19 млрд долл.

Источник: segodnya.ua

