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16 июля 19, 12:07
Какие страны самые дорогие и самые дешевые для жизни?
отдых
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Возглавляют рейтинг Каймановы острова.

По итогам первого полугодия 2019 года в ТОП-5 самых дорогих для проживания государств мира вошли Каймановы острова, Бермудские острова, Швейцария, Норвегия и Американские Виргинские острова. А самыми “дешевыми“ странами оказались Тунис, Сирия, Индия, Афганистан и Пакистан.

Об этом сообщается на портале Numbeo.

Индекс стоимости жизни высчитывался, исходя из цен на потребтовары, питание, рестораны, транспорт и коммуналку. В основу рейтинга легли цены на аренду жилья, индекс стоимости жизни и покупательная способность населения.

В данном рейтинге Украина заняла 120 место из 136 стран. 

Индекс для нашей страны составил 30,94. Это говорит о том, что что средняя цена в Украине на 69% ниже, чем в США. 

А вот возглавляют рейтинг Каймановы острова, Бермудские острова, Швейцария. А в самом конце оказались Индия, Афганистан, Пакистан.

Напомним, авиакомпании-лоукостеры объявили о старте распродажи билетов на летний сезон. 
dengi.ua
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