Какие страны самые дорогие и самые дешевые для жизни?

По итогам первого полугодия 2019 года в ТОП-5 самых дорогих для проживания государств мира вошли Каймановы острова, Бермудские острова, Швейцария, Норвегия и Американские Виргинские острова. А самыми “дешевыми“ странами оказались Тунис, Сирия, Индия, Афганистан и Пакистан.
Об этом сообщается на портале Numbeo.
Индекс стоимости жизни высчитывался, исходя из цен на потребтовары, питание, рестораны, транспорт и коммуналку. В основу рейтинга легли цены на аренду жилья, индекс стоимости жизни и покупательная способность населения.
В данном рейтинге Украина заняла 120 место из 136 стран.
Индекс для нашей страны составил 30,94. Это говорит о том, что что средняя цена в Украине на 69% ниже, чем в США.
А вот возглавляют рейтинг Каймановы острова, Бермудские острова, Швейцария. А в самом конце оказались Индия, Афганистан, Пакистан.
Напомним, авиакомпании-лоукостеры объявили о старте распродажи билетов на летний сезон.