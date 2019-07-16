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16 июля 19, 21:55
Главой Еврокомиссии стала Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен
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Представитель Германии Урсула фон дер Ляйен стала главой Еврокомиссии

Депутаты Европарламента проголосовали во вторник в Страсбурге в поддержку Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"На основании результата голосования кандидат Европейского совета госпожа Урсула фон дер Ляйен избрана председателем Европейской комиссии", - объявил председатель Европарламента Давид-Мария Сассоли.

Для избрания кандидату в председатели Еврокомиссии требовалось получить 374 голоса при тайном голосовании.

10 июля Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европе следует вести диалог с Россией с позиции силы. По ее словам, Кремль не прощает слабостей. Министр добавила, что Россия остается соседом Европы, однако подчеркнула, что действия Москвы в Украине противоречат международному праву. Также она отметила, что выступает не за "европейскую армию", а за "армию европейцев", и решения об "опасных операциях" требуется принимать на национальном уровне.

В обращении к Европарламенту она заявила, что внешнеполитические решения ЕС должны приниматься квалифицированным большинством.
censor.net.ua
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