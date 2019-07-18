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17 июля 19, 23:46
Переговоры в Минске: три ключевых заявления
Переговоры в Минске
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Прекращение огня, соблюдение Минских договоренностей, а также доступ наблюдателей ОБСЕ - главные итоги заседания в Минске.

Прекращение огня, соблюдение Минских договоренностей, а также доступ СММ ОБСЕ по всей территории Украины - три ключевых заявления, которые были сделаны после заседания Трехсторонней контактной группы в Минске, 17 июля. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер, подводя итоги заседания.

"Трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДЛО, признавая положительное влияние практики подтверждения преданности режима прекращения огня, отмечая важность обеспечения мира и спокойствия для населения, а также исходя из ранее достигнутых соглашений и обязательств сторон:

- подтверждает свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня, с полуночи 21 июля 2019 по киевскому времени;

- повторно заявляет о своей общей и твердой приверженности полному выполнению Минских договоренностей;

- обязуются обеспечить полный и безопасный доступ СММ ОБСЕ по всей территории Украины согласно ее мандата для мониторинга и верификации, проводимых ею, в том числе с применением ее технических средств", - написала Олифер.

Она также сообщила, что контактная группа договорилась о демонтаже фортификационных сооружений на територии так называемой "ЛНР".

"Договорились, что в ближайшее время состоится одновременный, синхронный демонтаж фортификационных сооружений, который начнется по сносу сооружения НЗФ ОРЛО на мосту, а также состоится деполитизация - будут убраны символы квазигруппировок. Украинская сторона в кратчайшие сроки готова обеспечить свою часть ремонта моста", - сообщила Олифер.

Отметим, что ранее контактная группа в Минске поддержала оглашение "хлебного" перемирия на Донбассе в ночь с 21 июля, а также подтвердили списки для обмена. 
bigmir.net
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