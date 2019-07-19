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19 июля 19, 21:53
В Канаде опровергли слова о "пылящейся технике на складах"
Харджит Саджан
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В минобороны Канады говорят, что ошибся журналист, который брал интервью у министра
В минобороны Канады говорят, что ошибся журналист, который брал интервью у министра

В Канаде утверждают, что в Украине отсутствует проблема простоя военного оборудования, поступившего в страну из-за рубежа. Соответствующее разъяснение разместил на своей странице в Twitter посол Канады в Украине Роман Ващук.

"Министр Саджан высказывался о проблемах использования военного оборудования в других странах. Как уточняют в министерстве обороны Канады, ничего подобного он в Украине не наблюдал. Военно-техническое сотрудничество координируется с украинским министерством обороны", - отметил Ващук.

В комментарии он добавил, что канадский журналист, бравший интервью у министра обороны Канады Харджита Саджана, неточно передал его слова.

"Репортер Radio Canada International спроецировал общее международное наблюдение министра именно на Украине. Министр не это имел в виду", - отметил посол.

Министр обороны Канады: Переданная техника пылится на складах ВСУ

Ранее сегодня сообщалось, что министр обороны Канады якобы утверждал, что полученное от международных союзников военное оборудование простаивает в Украине на складах.

В 2018 году Оттава дала добро на экспорт вооружений в Украину. Четвертый год по программе UNIFIER около 200 военнослужащих из Канады тренируют украинских коллег и силовиков МВД на Яворовском полигоне. За время сотрудничества инструкторы подготовили более 12 000 украинских бойцов. С начала войны в Донбассе Канада предоставила Украине различной помощи более чем на $700 млн.
liga.net
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