Меркель рассказала о своем здоровье и планах уйти в отставку

Состояние здоровья не помешает канцлеру Германии Ангеле Меркель исполнять свои обязанности еще несколько лет. Об этом она сама заявила журналистам на традиционной летней пресс-конференции канцлера перед каникулами, передает Euronews.

Она также сообщила, что по-прежнему намерена уйти из политики в 2021-м.

"Я чувствую себя хорошо. С таким количеством интересных вопросов — очень хорошо. В 2021-м я уйду из политики. Я полагаю, что жизнь после этого продолжится, и я надеюсь провести ее в добром здравии", - сказала Меркель.

Ранее сегодня канцлер Германии заявила, что Россия поддерживает правые популистские партии в Европе.