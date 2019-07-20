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20 июля 19, 08:54
Иран захватил не один, а два нефтяных танкера - CNN
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Кроме британского судна Stena Impero задержан танкер MV Mesdar, шедший под флагом Либерии, сообщают СМИ

Силы Иранского корпуса стражей исламской революции 19 июля захватили не один, а два танкера. Об этом сообщает CNN со ссылкой американского чиновника.

По информации источника, кроме британского судна Stena Impero задержан танкер MV Mesdar, шедший под флагом Либерии.

Сообщается, что два чиновника США рассказали об имеющихся данных морской разведки, которые свидетельствуют о захвате Mesdar.

Точное местонахождение обоих танкеров в данный момент неизвестно.

В Персидском заливе военные иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) захватили нефтяной танкер Stena Impero, идущий под британским флагом. Инцидент произошел  в Ормузском проливе, к танкеру, на борту которого находилось 23 человека, приблизились малые суда и вертолет без опознавательных знаков.

18 июля Иран сообщил о задержании в Персидском заливе нефтяного танкера с одним миллионом литров нефти на борту и аресте 12 членов его команды. 
liga.net
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