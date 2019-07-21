Новости Мир
21 июля 19, 10:14
В Японии из-за ливней эвакуируют тысячи людей
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В стране восходящего солнца эвакуируют более 110 тысяч человек из-за дождей, вызванных тайфуном Данас.
Из-за ливневых дождей, обрушившихся на юго-запад Японии, объявлена эвакуация более 110 тысяч человек, сообщает телеканал NKH в воскресенье, 21 июля.
Обильные дожди могли быть вызваны прошедшем в регионе тайфуном Данас. В стране объявлен четвертый из пяти принятых уровней угрозы.
Незамедлительная эвакуация объявлена жителей ряда районов в префектурах Хиросима острова Хонсю и Фукуока на острове Кюсю. Еще 245 тысяч человек, проживающих в городе Куруме префектуры Фукуока, получили рекомендации об эвакуации.
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