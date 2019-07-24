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23 июля 19, 22:14
Экс-глава британского МИДа сменит на посту Терезу Мэй
Борис Джонсон
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Завтра, 24 июля, Джонсон на правах лидера консерваторов официально сменит Терезу Мэй в должности премьер-министра

Бывший глава британского МИДа Борис Джонсон избран новым лидером Консервативной партии и, соответственно, следующим премьер-министром Великобритании, сообщает The Guardian.

Как отмечает издание, Джонсон был фаворитом финального голосования за должность премьера. В решающем туре за его кандидатуру проголосовали 92 тысячи 153 рядовых члена Консервативной партии, а за его оппонента — действующего министра иностранных дел Джереми Ханта — 46 тысяч 656. Явка составила 87,4%.

Завтра, 24 июля, Джонсон на правах лидера консерваторов официально сменит Терезу Мэй в должности премьер-министра, а в четверг проведет первое заседание нового правительства.

Ранее Борис Джонсон заявил о готовности к "жесткому" Brexit. По его словам, Британия покинет ЕС при наличии соглашения или без него.
Delo
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