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20 сентября 19, 19:43
США заблокируют Ирану последний источник средств
Дональд Трамп
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Вашингтон решил ввести санкции против Национального банка Ирана. Трамп назвал данные меры "самыми значительными" санкциями.

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 20 сентября, объявил о введении санкций против Национального банка Ирана, сообщает CBS.

"Самые значительные санкции из всех, что когда-либо вводились против страны", - сказал он. 

При этом Трамп подчеркнул, что данные санкции являются "очень крупными, очень приоритетными".

В свою очередь глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что речь идет о санкциях против последнего для Ирана источника финансовых средств. 

Такое решение последовало после недавних ударов по объектам национальной нефтяной компании Саудовской Аравии - Saudi Aramco, в которых Вашингтон обвиняет Иран. 

В связи с этим Трамп заявил, что США всегда готовы к применению военной силы в отношении Ирана. 

"Всегда готовы. Никогда еще не было страны, которая была бы лучше подготовлена", - сказал он.
bigmir.net
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