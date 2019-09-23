США заблокируют Ирану последний источник средств

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 20 сентября, объявил о введении санкций против Национального банка Ирана, сообщает CBS.

"Самые значительные санкции из всех, что когда-либо вводились против страны", - сказал он.





При этом Трамп подчеркнул, что данные санкции являются "очень крупными, очень приоритетными".





В свою очередь глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что речь идет о санкциях против последнего для Ирана источника финансовых средств.





Такое решение последовало после недавних ударов по объектам национальной нефтяной компании Саудовской Аравии - Saudi Aramco, в которых Вашингтон обвиняет Иран.





В связи с этим Трамп заявил, что США всегда готовы к применению военной силы в отношении Ирана.





"Всегда готовы. Никогда еще не было страны, которая была бы лучше подготовлена", - сказал он.







