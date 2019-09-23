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21 сентября 19, 13:17
США отправят военных на Ближний Восток - Пентагон
добыча нефти
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Президент США Дональд Трамп одобрил отправку на Ближний Восток дополнительных войск

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По сообщению телеканала CNN, глава Пентагона Марк Эспер пояснил, что такое решение глава государства принял в ответ на запросы о подкреплениях со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ.

"Американские силы будут заниматься оборонительными задачами. В основном они будут сфокусированы на ПВО и ПРО", - сказал министр обороны США.

Утром 14 сентября боевые дроны и ракеты поразили более 10 объектов на территории Саудовской Аравии. На территории завода Saudi Aramco в Саудовской Аравии возник пожар. Ответственность за пуск беспилотников на объекты саудовской нефтяной компании взяли на себя йеменские сепаратисты-хуситы.

В США считают, что за атаками стоит Иран. Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что Иран предпринял беспрецедентную атаку на мировые энергопоставки, и призвал все страны безоговорочно осудить нападение. Правительство США обнародовало спутниковые снимки, согласно которым воздушный удар по нефтеперерабатывающему заводу Saudi Aramco в Саудовской Аравии не мог наноситься с южной стороны, то есть из Йемена. Атака была проведена с территории Ирана либо Ирака, сделали вывод в Вашингтоне.
censor.net.ua
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