США отправят военных на Ближний Восток - Пентагон

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По сообщению телеканала CNN, глава Пентагона Марк Эспер пояснил, что такое решение глава государства принял в ответ на запросы о подкреплениях со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ.

"Американские силы будут заниматься оборонительными задачами. В основном они будут сфокусированы на ПВО и ПРО", - сказал министр обороны США.

Утром 14 сентября боевые дроны и ракеты поразили более 10 объектов на территории Саудовской Аравии. На территории завода Saudi Aramco в Саудовской Аравии возник пожар. Ответственность за пуск беспилотников на объекты саудовской нефтяной компании взяли на себя йеменские сепаратисты-хуситы.

В США считают, что за атаками стоит Иран. Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что Иран предпринял беспрецедентную атаку на мировые энергопоставки, и призвал все страны безоговорочно осудить нападение. Правительство США обнародовало спутниковые снимки, согласно которым воздушный удар по нефтеперерабатывающему заводу Saudi Aramco в Саудовской Аравии не мог наноситься с южной стороны, то есть из Йемена. Атака была проведена с территории Ирана либо Ирака, сделали вывод в Вашингтоне.