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21 сентября 19, 22:46
Конгресс требует стенограмму беседы Трампа с Зеленским
Трамп
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Участница президентской гонки конгрессвумен Элизабет Уоррен и вовсе призвала к началу импичмента Трампа

В США конгрессмены обратились к администрации Дональда Трампа с требованием предоставить стенограмму разговора между ним и президентом Украины Владимиром Зеленским, который вызвал скандал из-за возможных попыток Трампа повлиять на расследование в Украине против сына Джо Байдена, его конкурента на выборах. Об этом сообщает Голос Америки.

Соответствующее обращение направили Комитет по разведке Палаты представителей, а также сопредседатель группы поддержки Украины в Конгрессе конгресвумен Марси Каптур.

"Мы должны знать, насколько президент и его юрист Руди Джулиани используют вес международной политики США, включая задержку важной помощи, чтобы продвигать собственные узкие интересы", - отметила Каптур.

Участница президентской гонки конгрессвумен Элизабет Уоррен и вовсе призвала к началу импичмента Трампа.

Тем временем Трамп в очередной раз отверг обвинения в своем Twitter. Он назвал их "сфабриковаными", а беседу с Зеленским – "рутинной".

В начале сентября в СМИ со ссылкой на источники писали, что Трамп якобы хочет вынудить Зеленского помочь ему выиграть президентскую гонку 2020 года через расследование против сына экс-вице-президента США Джозефа Байдена, который будто бы связан с коррупцией в газовой компании Украины.

Вчера стало известно, что информатор из разведывательного сообщества США пожаловался руководству после телефонного разговора Трампа с Зеленским. В чем состояла суть жалобы, неизвестно.

Трамп написал в Twitter, что не договаривался с Зеленским о начале расследования против сына Байдена.
liga.net
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