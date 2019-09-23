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22 сентября 19, 09:26
Пострадавший от "Новичка" британец Роули будет судиться с РФ
Чарли Роули,
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Британец Чарли Роули, который был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок", намерен отсудить у России миллион фунтов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Mirror".

"Это очень сильно повлияло на мою жизнь. Я хочу справедливости", - заявил потерпевший.

От отравления "новичком" умерла девушка Чарли - Дон Стерджесс. Сам Роули провел в коме две недели.

Напомним, 4 июля 2018 стало известно, что вблизи Солсбери госпитализировали двух человек с признаками отравления неизвестным веществом. Доун Стерджесс и мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу города Солсбери.

Инцидент произошел еще вечером 30 июня на улице Магглтон - пострадавших нашли на улице без сознания.

В Контртеррористическом подразделении Великобритании заявили, что мужчина и женщина отравились веществом "Новичок". Скотланд-Ярд связал расследование нового отравления с делом Скрипалей.

В воскресенье, 8 июля, вечером 44-летняя Доун Стерджесс умерла в больнице. Полиция, получив эту информацию, квалифицировала произошедшее как убийство и открыла соответствующее расследование.
censor.net.ua
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