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22 сентября 19, 10:52
Турция готова к военной операции в Сирии, - Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган
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Анкара стремится вытеснить курдов из приграничного региона на северо-востоке Сирии и создать там так называемую зону безопасности.
 Турция готова начать военную операцию на северо-востоке Сирии в случае, если до конца сентября там не будет создана так называемая зона безопасности. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу, 21 сентября. 

 "Мы закончили все преготовления на границе (с Сирией. - ред.)", - отметил он перед отъездом в Нью-Йорк на заседание Генеральной ассамблеи ООН, добавив, что не желает военного противостояния с США в этом регионе.  

 Ранее официальная Анкара сообщила, что в пограничный с Сирией регион были отправлены десятки врачей, "которые будут оказывать медицинские услуги в рамках запланированной трансграничной военной операции турецой армии в Сирии".  

 О создании буферной зоны к востоку от Ефрата лидеры Турции и США договорились в начале августа 2019 года.   

При этом Эрдоган не раз подчеркивал свое желание завершить этот проект к концу сентября.  

 В рамках подготовки зоны безопасности на границе с Сирией Турция и США сформировали координационный центр в турецкой провинции Шанлыурфа. Сегодня военные двух стран проводят совместные облеты территории на вертолетах.  

 Тем не менее Анкара считает, что Вашинтон не проявляет достаточной активности в этом вопросе.  

 Цель Эрдогана - создать на границе с Сирией подконтрольную Турции территорию, с которой будут вытеснены вооруженные формирования курдов.

   В настоящий момент эта область находится под контролем курдской группировки YPG, которую Анкара считает союзником запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. 

 Со своей стороны, США поддерживают YPG как своих союзников в борьбе с боевиками из террористической организации "Исламское государство".  

 Если наступление Турции на границе с Сирией состоится, это станет третьей военной операцией Турции в Сирии за последние годы.

   В 2016 году Эрдоган начал операцию Щит Евфрата, в 2018 году - Оливковую ветвь, целью которой был захват Африна. 

 В конце июня президент США Дональд Трамп заявил, что предотвратил "уничтожающий" удар турецких сил по курдам в Сирии.
bigmir.net
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