Ситуация с климатом - это гонка, которую мы проигрываем

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все страны перестать копать "глубокую климатическую яму", в которой находится планета Земля. Об этом он заявил на открытии саммита по мерам в области изменения климата на полях 74-ой сессии Генассамблеи ООН в понедельник, 23 сентября.

"Чтобы выбраться (из ямы - ред.), надо сначала перестать копать", - заявил глава ООН.

По словам Гутерриша, если люди "срочно не изменят свой образ жизни, они поставят под угрозу саму жизнь".

"Мое поколение не справилось со своей обязанностью защищать нашу планету. Это должно измениться. Чрезвычайная ситуация в области климата - это гонка, которую мы проигрываем, но это гонка, в которой мы можем победить", - отметил он.

Генсек ООН заявил о необходимости "связать изменение климата с новой моделью развития - справедливой глобализацией - с меньшими страданиями, большей справедливостью и гармонией между людьми и планетой".

"В конце концов, есть ли здравый смысл в том, чтобы отдавать триллионы с трудом заработанных налогоплательщиками денег на добычу ископаемого топлива для усиления ураганов, распространения тропических болезней и обострения конфликтов. Пришло время перекладывать налоги с зарплат на углерод, и облагать налогом загрязнение окружающей среды, а не людей", - подчеркнул Гутерриш.

Он напомнил, что климатический саммит "не предназначен для того, чтобы решить все проблемы в одночасье, однако он является плацдармом для эффективной реализации целей, поставленных в Парижском соглашении".

Напомним, что предыдущие пять лет стали самыми жаркими в истории. Доклад Всемирной метеорологической организации свидетельствует, что глобальная средняя температура повысилась на 1,1 градуса. В связи с ситуацией экоактивисты в знак протеста заблокировали движение в Вашингтоне, чтобы привлечь внимание Генассамблеи ООН к проблеме изменений климата.



