Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.24
USD
24.62
RUB
0.38
EUR
26.72
USD
24.32
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
23 сентября 19, 21:44
Отказ от ядерного оружия не защитит от вторжения, - Волкер
Курт Волкер,
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Нарушение Россией Будапештского меморандума дает сигнал таким странам как Иран и Северная Корея о нецелесообразности отказа от ядерного оружия.

Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Давайте начнем с Будапештского меморандума и сразу проясним: единственная страна, которая его нарушила, – это Россия. Ни Франция, ни Великобритания, ни США не вторглись на территорию Украины. Только Россия. Во-вторых, когда президент Ельцин подписывал Будапештский меморандум, он действительно этого хотел. Проблема в том, что потом, когда президентом стал Путин, Россия все-таки решила вторгнуться в Украину и захватить ее территорию. В этом и заключается суть данной трагедии.

Я согласен с вами: когда речь идет о Северной Корее, Иране или другой стране, украинский урок заключается в том, что отказ от ядерного оружия не защитил ее от вторжения", – ответил американский дипломат.

По словам Волкера, "этот урок каждый возьмет на вооружение".

"Но здесь важна обратная ситуация для других стран: нет никакого пути, никакого добра для Украины, если бы она захотела иметь ядерное оружие. В таком случае безопасность Украины была бы в еще более плачевном положении. Не думаю, что Иран и Северная Корея – это те завидные страны, на которые Украина хотела бы равняться", – сказал он.
censor.net.ua
Ещё по теме:
Ким Чем Ын приехал в Россию
В России встретились Владимир Путин и Ким Чен Ын. ВИДЕО
Новый иск против Сноудена: в чем его обвинили на этот раз
Грызлов заявил об угрозе срыва "нормандской встречи"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Саммит по климату в Нью-Йорке: Природа наносит ответный удар
noimageСитуация с климатом - это гонка, которую мы проигрываем
noimageВ Нью-Йорке загорелся один из небоскрёбов
Лента новостей