Отказ от ядерного оружия не защитит от вторжения, - Волкер

Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Давайте начнем с Будапештского меморандума и сразу проясним: единственная страна, которая его нарушила, – это Россия. Ни Франция, ни Великобритания, ни США не вторглись на территорию Украины. Только Россия. Во-вторых, когда президент Ельцин подписывал Будапештский меморандум, он действительно этого хотел. Проблема в том, что потом, когда президентом стал Путин, Россия все-таки решила вторгнуться в Украину и захватить ее территорию. В этом и заключается суть данной трагедии.

Я согласен с вами: когда речь идет о Северной Корее, Иране или другой стране, украинский урок заключается в том, что отказ от ядерного оружия не защитил ее от вторжения", – ответил американский дипломат.

По словам Волкера, "этот урок каждый возьмет на вооружение".



"Но здесь важна обратная ситуация для других стран: нет никакого пути, никакого добра для Украины, если бы она захотела иметь ядерное оружие. В таком случае безопасность Украины была бы в еще более плачевном положении. Не думаю, что Иран и Северная Корея – это те завидные страны, на которые Украина хотела бы равняться", – сказал он.