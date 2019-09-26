Зеленский встретился с украинской диаспорой в США

Владимир Зеленский в Нью-Йорке рассказал представителям диаспоры в своих планах восстановления территориальной целостности Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом президент Украинского конгрессового комитета Америки Андрей Футей рассказал после завершения встречи.

Вечером в понедельник, 23 сентября, в рамках визит в Нью-Йорк для участия в Генеральной ассамблее ООН Владимир Зеленский провел свою первую встречу - посетил Украинский институт Америки, где пообщался с диаспорой.

"Президент был очень открытый с нами. Он человек, который несет страшный груз на своих плечах в нынешней ситуации. Но он откровенно объяснил нам некоторые свои планы, в том числе по Донбассу, Крыму", - отметил Футей.

Президент УККА сообщил, что община с удовольствием отметила тот факт, что Владимир Зеленский приехал на встречу с диаспорой сразу с самолета.

"Он нас заверил, что его путь заключается в дальнейшей защите украинской идентичности, украинской территориальной целостности, возвращении всех наших территорий, изгнании врага, который оккупировал Украину", - подчеркнул Футей.

По его словам, Президент также рассказал о своем видении роли американской диаспоры, в частности, в общении с американскими властями относительно дальнейшего развития Украины.

"Конечно, каждый хотел бы слышать больше. Но надо понимать, что идут переговоры. Страшные переговоры. С нашими союзниками - с Америкой, Канадой, Францией, Германией. И даже если бы Президент хотел сказать все детали, сейчас этого делать нельзя ", - пояснил он.

Глава УККА также отметил, что украинцы США искренне желают Президенту удачных встреч в Нью-Йорке. Он также рассказал, что община разделяет беспокойство по поводу скандала во внутренней политике США, связанного с Украиной.

По словам Футея, Зеленский объяснил, что ожидает от встречи с президентом США, прежде всего, открытости.

"Президент четко сказал, что он хочет услышать от Трампа - какой у него план по Украине", - рассказал Футей.

По словам президента УККА, в такое "неприятное время", когда Украина оказалась в эпицентре политического противостояния двух американских партий, "главное, чтобы мы держали линию, чтоб в дальнейшем и республиканцы, и демократы поддерживала Украину, - так, как это происходило в сих пор".