Президент Турции Эрдоган не был тепло встречен в Нью-Йорке

Эрдоган, президент-исламист Турции, объявлен крестным отцом террористов Джихада в Нью-Йорке и не поддерживается в Соединенных Штатах.





Президент Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По улицам Нью-Йорка ездили грузовики, которые прилюдно позорили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, обвиняя его в том, что он помогал и поддерживал вооруженные группировки Джихада в Сирии.





Эрдоган привержен глобальному Джихаду и, в частности, террористам ИГИЛ. С 2012 года турецкая разведывательная служба MIT под руководством Эрдогана предоставляла ресурсы и материальную помощь организации ИГИЛ, в то время как сотрудники таможни Турции закрывали глаза на новобранцев ИГИЛ, проходящих через границы Турции в Сирию и Ирак.





Свидетельства прямой, личной и правовой поддержки Эрдоганом организации ИГИЛ и групп Джихада, которые связаны с ней, настолько обширны, что удивительно, почему американские СМИ до сих пор не уделяют этому больше внимания.





На этой неделе новая группа, Исследовательский Проект «Турция-ИГИЛ», спонсирует рекламу на автобусах, которые следуют по городу Нью-Йорк. Сообщение на щитах четко заявляет: «Эрдоган – крестный отец террористов Джихада, Соединенные Штаты его не поддерживают».



