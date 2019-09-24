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24 сентября 19, 18:49
В Европарламенте создали новую группу "друзей Украины"
Европарламент
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В состав неформальной группы вошли 50 евродепутатов

В Европарламенте девятого созыва создали неформальную группу "друзей европейской Украины". Ее учредительное заседание состоялось сегодня, 24 сентября, в Брюсселе. Об этом сообщает Deutsche Welle. 

По словам евродепутата из фракции Обновить Европу Пятраса Ауштрявичюса, который вел заседание, в эту неформальную группу выразили желание войти 50 евродепутатов из шести фракций.

Двумя основными целями группы на 2019-2024 годы Ауштрявичюс назвал политическую поддержку Украины и экономическую интеграцию страны в ЕС.

"Мы должны сделать все, чтобы вопрос Украины всегда был в повестке дня, чтобы никто не сказал, что это второстепенный вопрос", - отметил литовский политик.

Нынешний Европарламент выбрали в мае этого года. В предыдущем созыве, с 2014 по 2019 год, в нем также работала неформальная группа "друзей Украины" среди евродепутатов.

17 июля Европарламент утвердил состав делегации ассоциации с Украиной - 16 человек.
liga.net
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