В Европарламенте создали новую группу "друзей Украины"

В Европарламенте девятого созыва создали неформальную группу "друзей европейской Украины". Ее учредительное заседание состоялось сегодня, 24 сентября, в Брюсселе. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По словам евродепутата из фракции Обновить Европу Пятраса Ауштрявичюса, который вел заседание, в эту неформальную группу выразили желание войти 50 евродепутатов из шести фракций.

"Мы должны сделать все, чтобы вопрос Украины всегда был в повестке дня, чтобы никто не сказал, что это второстепенный вопрос", - отметил литовский политик.

Нынешний Европарламент выбрали в мае этого года. В предыдущем созыве, с 2014 по 2019 год, в нем также работала неформальная группа "друзей Украины" среди евродепутатов.

17 июля Европарламент утвердил состав делегации ассоциации с Украиной - 16 человек.