Зеленский и Столтенберг обсудили сотрудничество с НАТО

Во время открытия 74-й сессии ГА ООН Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.





Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства.





Отмечается, что стороны обсудили дальнейшие шаги в рамках политических отношений НАТО и Украины.

В ходе беседы, Зеленский повторно заявил о готовности Украины в продолжении взаимодействия с Альянсом в рамках реализации структурных реформ в секторе безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО.





Он отметил также важность будущего визита Североатлантического совета НАТО в Украину. По его мнению, это поспособствует активизации практического сотрудничества с НАТО в развитии ВСУ, а именно Военно-морских сил.





О Военно-морских силах Украины стороны пообщались глубже. Зеленский и Столтенберг обсудили повышение уровня сотрудничества их модернизации.









Зеленский на открытии Генассамблеи ООН: что происходило (Фото)





Кроме того, обсуждались и инициативы украинской власти для преодоления коррупции. Зеленский отметил, что в Украине уже "устали слышать слово "коррупция", поэтому начали серьезно с ней бороться.



