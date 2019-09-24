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24 сентября 19, 19:52
Зеленский и Столтенберг обсудили сотрудничество с НАТО
Зеленский,Столтенберг
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На 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Украины встретился с Генеральным секретарем НАТО.
Во время открытия 74-й сессии ГА ООН Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства.

Отмечается, что стороны обсудили дальнейшие шаги в рамках политических отношений НАТО и Украины.
 
В ходе беседы, Зеленский повторно заявил о готовности Украины в продолжении взаимодействия с Альянсом в рамках реализации структурных реформ в секторе безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО.

Он отметил также важность будущего визита Североатлантического совета НАТО в Украину. По его мнению, это поспособствует активизации практического сотрудничества с НАТО в развитии ВСУ, а именно Военно-морских сил.

О Военно-морских силах Украины стороны пообщались глубже. Зеленский и Столтенберг обсудили повышение уровня сотрудничества их модернизации.


Зеленский на открытии Генассамблеи ООН: что происходило (Фото)

Кроме того, обсуждались и инициативы украинской власти для преодоления коррупции. Зеленский отметил, что в Украине уже "устали слышать слово "коррупция", поэтому начали серьезно с ней бороться.

Источник: telegraf.com.ua
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