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25 сентября 19, 08:20
"Настало время выйти из состояния летаргического сна" - Дуда
Дуда
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Польша будет и впредь решительно поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины и Грузии.

Польша будет и впредь решительно поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины и Грузии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в выступлении на 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Хочу еще раз четко заявить, что каждое государство обладает равным правом на самоопределение. Польша и в дальнейшем будет отстаивать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и Грузии. Государственные границы нельзя изменять силой", - отметил Дуда.

Он добавил, что у Польши, которая много страдала в прошлом веке из-за пренебрежения других государств к ее суверенитету, "есть моральный долг громко говорить об этом".

Дуда также призывал международное сообщество не пытаться умиротворить агрессора, ведь ошибочность этого доказала Вторая мировая война.

"К сожалению, как показали последние годы, тот же соблазн объясниться с агрессором, что царил тогда, есть и сейчас. Я твердо убежден, что настало время выйти из состояния летаргического сна, научиться из предыдущего опыта и прекратить повторять те же ошибки", - подчеркнул президент Польши.
censor.net.ua
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