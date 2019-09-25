В Турции подорвали автобус со спецназовцами: видео

В провинции Адана на юге Турции подорвали автобус со спецназовцами. Пострадали пять человек. Об этом сообщает Haberler.





"Утром в 07.20 во время проезда служебного транспортного средства, перевозившего полицейский отряд спецназначения, произошел взрыв. Повреждены бронеавтомобиль и окружающие машины. Пострадал один полицейский и четыре гражданских лица", - заявляют в издании.







