Выступление Зеленского на дебатах в ООН: видео

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что благодаря поддержке международных партнеров удастся достичь прекращения войны, установления мира и возвращения украинских территорий политико-дипломатическим путем. Об этом он заявил во время участия в диалоге лидеров на саммите ООН по целям устойчивого развития в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.





"Ни одно государство не достигнет устойчивого развития без мира и чувства безопасности. Устойчивое развитие невозможно под звуки выстрелов и взрывов, невозможно там, где господствуют агрессивные геополитические стратегии, которые аплодируют вторжению в другие государства и нарушению прав и свобод человека", - подчеркнул Зеленский.





Видео: НикВести

