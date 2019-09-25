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25 сентября 19, 16:01
Выступление Зеленского на дебатах в ООН: видео
Владимир Зеленский
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Президент назвал два барьера на пути развития Украины: это сопротивление реформам и агрессия России
Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что благодаря поддержке международных партнеров удастся достичь прекращения войны, установления мира и возвращения украинских территорий политико-дипломатическим путем. Об этом он заявил во время участия в диалоге лидеров на саммите ООН по целям устойчивого развития в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Ни одно государство не достигнет устойчивого развития без мира и чувства безопасности. Устойчивое развитие невозможно под звуки выстрелов и взрывов, невозможно там, где господствуют агрессивные геополитические стратегии, которые аплодируют вторжению в другие государства и нарушению прав и свобод человека", - подчеркнул Зеленский.


Видео: НикВести
liga.net
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