Выступление Владимира Зеленского на Генассамблее ООН: онлайн

Сегодня, 25 сентября, президент Украины Владимир Зеленский выступит на общих дебатах в Нью-Йорке в рамках 74-й Генассамблеи ООН.

Выступление Зеленского, по предварительной информации, запланировано на 16:00 по киевскому времени и будет открывать второй день общих дебатов.

Следом за президентом Украины на утренней сессии второго дня дебатов выступят лидеры Румынии, Ирака, Эсватини, Либерии, Ирана, Ливана, Палау, Грузии, ЦАР, Колумбии, Сейшелл, Мавритании, Эстонии, Гвинеи, Замбии, Чада, Гондураса, Австралии и Фиджи.





Накануне президент Украины принял участие в Диалоге лидеров на саммите ООН по вопросам целей устойчивого развития.





Во время своего выступления Зеленский заверил, что прекращение войны политически-дипломатическим путем является главной целью для Украины.





Также президент назвал два барьера, которые стоят на пути роста украинской экономики: внутриполитическая традиция и война.





Кроме того, Зеленский уже прокомментировал первые двусторонние встречи на полях Генассамблеи ООН и отметил, что все ожидают его встречу с президентом США Дональдом Трампом.





Президент Украины также анонсировал приглашение Трампу приехать в Украину.





"Я ожидаю, что обязательно пригласим (президента США Трампа, – ред.), такого не было много лет, и, как говорят на английском, the time to visit Ukraine, поэтому мы ожидаем, что мы договоримся о визите", - сказал Зеленский.