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25 сентября 19, 17:59
Елена Зеленская приняла участие в обеде первых леди в ООН
Елена Зеленская
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Жена президента посетила важное мероприятие.

Первая леди Украины Елена Зеленская посетила ежегодный обед первых леди мира в ООН. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Елена Зеленская приняла участие в ежегодном обеде Fashion 4 Development в поддержку Целей развития тысячелетия ООН.  

Имела возможность принять участие в ежегодном обеде первых леди Fashion 4 Development в поддержку Целей развития тысячелетия ООН и присоединиться к чествованию представителей индустрии моды за их вклад в достижение глобальных Целей устойчивого развития, - написала Елена Зеленская.


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Первая леди выразила свое уважение и передала поздравления номинантам.


Елена Зеленская на мероприятии появилась в классическом брючном костюме небесного цвета.

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bigmir.net
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