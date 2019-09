Опубликован текст стенограммы разговора Трампа и Зеленского

Белый Дом опубликовал распечатку стенограммы разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. Ранее Палата представителей Конгресса США начала подготовку к процедуре импичмента, обвинив в Трампа в давлении на Зеленского ради получения компромата на Джо Байдена, одного из наиболее вероятных противников Трампа на грядущих президентских выборах.











К тому же, перед тем, как попросить об "услуге", Трамп сказал Зеленскому, что США были "очень, очень хорошими" по отношению к стране.





"Многие европейские страны ведут себя одинаково, поэтому я думаю, что это то, что вы хотите учесть, но Соединенные Штаты очень, очень хорошо относятся к Украине. Я бы не сказал, что это всегда взаимно, потому что происходят плохие вещи, но Соединенные Штаты очень, очень хорошо относятся к Украине", - сказал Трамп.





"Я бы хотел, чтобы вы сделали нам услугу. Потому что наша страна прошла через многое, и Украине многое об этом известно. Я бы хотел, чтобы вы узнали, что произошло со всей этой ситуацией с Украиной, говорят Краудстрайк (компания, нанятая для расследования взлома Демократического национального комитета во время выборов в США в 2016 году - ред.)... Я бы хотел, чтобы Генпрокурор (США - ред.) связался с вами и вашими людьми, и я бы хотел, чтобы вы докопались до сути", - продолжил Трамп, обращаясь к Зеленскому.





Трамп закончил свое обращение словами: "Все, что вы можете сделать, очень важно, чтобы вы это сделали, если это возможно".





Далее Трамп упомянул непосредственно Джо Байдена и расследование против него.





"Другое дело, много говорят о сыне Байдена, что Байден остановил расследование, и многие хотят узнать об этом, поэтому все, что вы можете сделать с генеральным прокурором, было бы замечательно. Байден стал хвастаться, что прекратил преследование, так что если Вы можете посмотреть на это ... Это звучит ужасно для меня", - сказал Трамп.





Зеленский ответил, что после того, как он назначит нового главного прокурора, «он или она изучат ситуацию, особенно в компании, которую вы упомянули».







"Я хочу сказать вам о прокуроре. Прежде всего, я понимаю и я в курсе ситуации. С тех пор мы получили абсолютное большинство в нашем парламенте, следующий генеральный прокурор будет на 100% моим человеком, мой кадидат, который будет утвержден парламентом, начнет работу в сентябре", - ответил Зеленский.





Однако тема финансовой помощи Украине в этом контексте никак не обсуждалась.

Помимо этого стороны также обсудили недостаточную помощь Украине со стороны европейских страны, в частности, Германии и Франции. В частности, Зеленский согласился «на 1000%», что США делают для Украины гораздо больше, чем Германия и ее канцлер. «Я общался с Ангелой Меркель, я встречался с ней. Я также встречался и беседовал с Макроном и я сказал им, что они делают недостаточно в том, что касается санкций. Они не делают для Украины то, что должны, — заявил Зеленский. — Выходит, что несмотря на то, что по логике, Европейский Союз должен быть нашим крупнейшим партнером, но технически Соединенные Штаты являются гораздо более крупным партнером, чем Евросоюз, и я очень благодарен вам за это, потому что Соединенные Штаты делают очень много для Украины».

«Мы готовы наращивать сотрудничество, в частности, мы почти готовы закупить больше „Джавелинов“ для нужд нашей обороны», — сказал Зеленский президент Украины, поблагодарив Трампа за санкционную политику в отношении РФ.

Отметим, что комментируя публикацию Дональд Трамп на своей странице в Twitter задался вопросом, извинятся ли теперь представители Демократической партии? «А стоило бы, прекрасный разговор застал их врасплох», — написал Трамп.













В Белом доме поспешили заявить, что стенограмма "не передает разговор слово в слово". Перед публикацией обнародование расшифровки разрешил и Владимир Зеленский.













Hillary Clinton

@HillaryClinton

The president of the United States has betrayed our country.





That’s not a political statement—it’s a harsh reality, and we must act.





He is a clear and present danger to the things that keep us strong and free.





I support impeachment.





"Президент США предал нашу страну. Это не политическое заявление, это суровая реальность, и мы должны действовать. Он является явной и настоящей опасностью для вещей, которые делают нас сильными и свободными. Я поддерживаю импичмент", - написала в Twitter Хиллари Клинтон.





Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что "Трамп понесет ответственность. Никто не выше закона".





Напомним, 25 сентября Трамп поручил опубликовать стенограмму разговора. При этом он подчеркнул, что Государственный секретарь США Майкл Помпео получил разрешение от украинских властей на публикацию этой стенограммы.

В свою очередь, Госсекретарь США Майк Помпео выступил против опубликования стенограммы разговора Трампа и Зеленского. «Это личные беседы между мировыми лидерами, и было бы неправильно это делать, за исключением чрезвычайных обстоятельств», — считает чиновник.