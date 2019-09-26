Берегись Украину. Реакция СМИ и соцсети на импичмент Трампа

Главной темой всех мировых СМИ стал запуск процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа из-за звонка украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.





Стенограмму разговора опубликовали недавно и сейчас в Конгрессе будут выяснять, действительно ли лидер США давил на Зеленского ради компромата на своего соперника Джо Байдена.





Шансов на то, что Трампа отстранят с поста президента практически нет, но Украина в эпицентре мировой политики вызвала живой интерес и в соцсетях. Корреспондент.net собрал подробности.









Преступные действия Трампа

New York Times, США





В отношениях с Украиной президент совершил новое и очевидно тяжкое конституционное преступление: он поставил свои интересы выше национальных, оказывая давление на иностранное государство, чтобы навредить политическому противнику.





Для этого он, очевидно, преступно использовал деньги налогоплательщиков (Трамп заморозил военную помощь Украине перед звонком - ред.). Он показал, что готов сделать практически все, чтобы добиться переизбрания.









Зеленскому нужно лавировать

Berner Zeitung, Швейцария





Новый украинский президент Владимир Зеленский, которого Трамп по телефону призвал к расследованию против компании Burisma, из-за конфликта между президентом США и его соперником Джо Байденом оказался в крайне некомфортной ситуации.





Он пытается лавировать, потому что нуждается в Америке как кредиторе и защитнике в борьбе с Россией, которая аннексировала Крым и оккупировала часть восточной Украины.





"Это был долгий дружеский разговор, который устранил многие вопросы", - прозвучало практически отчаянно из Киева.









Главным испытанием Зеленского оказался Трамп, а не Путин

Bloomberg, США





Вероятно, новоиспеченный лидер Украины полагал, что самой сложной из стоящих перед ним дипломатических задач является Владимир Путин. Однако пять месяцев спустя после избрания именно Дональд Трамп преподает украинскому президенту ускоренный курс по рискам, которыми чревата международная политика.





Положение, прямо скажем, затруднительное: с тех пор, как в 2014 году украинцы выдворили своего лояльного Кремлю президента, Соединенные Штаты оставались главным донором страны, оказывая ей финансовую и военную помощь.





Да и момент не самый подходящий: на этой неделе Зеленский отправляется на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке, где намечена его встреча с Трампом.





Украина, которая уже является источником наиболее серьезной - со времен холодной войны - напряженности в отношениях между США и Россией, оказывается в центре гонки за переизбрание, которую затеял Трамп, сильно отстающий в опросах общественного мнения.





Скандал вокруг Трампа может стать для украинского президента самой серьезной проблемой ввиду глубоко партийной природы американской политики.









Шансов для импичмента нет

Le Point, Франция





Очевидно, что запуск процедуры импичмента спровоцирует неимоверную политическую и юридическую войну, которая станет главной темой обсуждения, углубит разобщенность нации и скажется на выборах ноября 2020 года. Каким образом? Этого точно никто не знает…





Зато мы знаем, что, даже если Палата представителей выскажется за импичмент, шансов на то, что Дональд Трамп лишится своего поста, почти нет.





Украину снесет ударной волной

New Yorker, США





Понятно, что Зеленский и его команда хотят держаться от этой истории как можно дальше. Если назревает большой скандал, то это американский скандал, а не украинский. А если стоять слишком близко к ударной волне в момент взрыва этого скандала, то можно пострадать.





Зеленский пришел к власти как человек со стороны, получивший мандат на разрушение того политического порядка, который глубоко укоренился в Украине. И если он окажется в центре американского политического скандала, то в лучшем случае это будет сбивать с толку, а в худшем закончится катастрофой.





Ему нужна американская помощь, не говоря уже о дипломатической поддержке, если он хочет получить возможность закончить войну с пророссийскими сепаратистами на востоке Украины. А если он окажется в эпицентре политической борьбы, а тем более расследований американского конгресса, это никоим образом не будет способствовать его интересам.









Украинагейт зависит от разведчика

Financial Times, Великобритания





Скандал Украинагейт был спровоцирован человеком из числа сотрудников спецслужб, который знал о содержании телефонного разговора Трампа с Зеленским. Если этот человек даст показания публично и они окажутся убедительными, то политический климат может измениться.





Так что судьба американской республики в ближайшее время по крайней мере отчасти зависит от того, насколько сильна будет история человека из спецслужб.





Что об этом пишут украинцы в соцсетях















































































