Зеленский и Трамп обсудили вопросы энергобезопасности

Президент Украины Владимир Зеленский и Президент США Дональд Трамп в ходе встречи в Нью-Йорке обсудили широкий спектр вопросов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Президента, об этом Глава Украинского государства сообщил во время общения с представителями украинских СМИ по результатам переговоров.

Прежде всего речь шла о ситуации на Донбассе и об оккупированном Крыме. Президент Украины проинформировал Дональда Трампа о шагах, предпринятых для прекращения войны, возвращения людей и достижения мира.

Дополнительно обсудили реформы и борьбу с коррупцией.

"Сказал Президенту США, что это не очень хорошая реклама для Украины, когда все говорят, что страна коррумпирована. Я пригласил Дональда Трампа в Украину, чтобы он приехал и увидел, что у нас действительно демократическая, европейская страна... Хотел бы, чтобы эта "реклама" закончилась. Мы начинаем другую историю", – подчеркнул Президент Украины.

Владимир Зеленский отметил, что уже проводится работа по преодолению коррупции, в частности принят ряд законов.

Также президенты Украины и США обсудили вопросы энергетической безопасности.

"Мы хотим быть действительно независимыми и иметь много кейсов, чтобы нам никто не выкручивал руки по поводу газа, энергетической безопасности, угля. Все это обсудили", – сообщил Глава Украинского государства.