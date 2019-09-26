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26 сентября 19, 08:52
Украина недополучит военной помощи США – Reuters
Военно-транспортный самолет ВВС США
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Опять проблемы. По данным агентства, в администрации Трампа "ожидают", что в этом финансовом году Украине не будет предоставлено $30 млн из запланированных $250 млн

До 30 сентября (окончание 2019 финансового года) США, вероятно, не успеют перевести Украине около $30 млн запланированной ранее военной помощи. Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника среди американских чиновников.

Они не смогли сказать, связано ли это с той проволочкой, когда президент США Дональд Трамп временно заблокировал военную помощь Украине, но отметили, что примерно 90% от согласованной ранее суммы до крайнего срока успеют выделить.

"Правительство США также запросило у Конгресса больше времени для выделения оставшихся средств", - пишет Reuters.

В конце августа Белый Дом попросил главу Пентагона Марка Эспера и тогдашнего советника по нацбезопасности США Джона Болтона пересмотреть программу помощи Украине, что вызвало двухпартийную критику со стороны Конгресса.

***

Напомним, в начале сентября СМИ США написали, что Трамп якобы хочет вынудить Зеленского помочь ему с президентской гонкой-2020 через расследование против конкурента, якобы связанного с коррупцией в компании из Украины.

Трамп все отрицает — и вчера показал стенограмму разговора с Зеленским. 

  12 сентября США одобрили на 2020-й финансовый год $141,5 млн помощи Украине сверх оборонной помощи в $250 млн. Совокупно - $391,5 млн.

США утверждают, что предоставили Украине помощи на $1,5 млрд со времен захвата Россией Крыма. 
liga.net
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