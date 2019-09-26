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26 сентября 19, 09:03
Европейские банки массово сокращают персонал
Commerzbank
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Это обусловлено отрицательными процентными ставками и замедлением темпов роста экономики, что подталкивает финансовые организации к урезанию расходов

Банки по всему миру в 2019 году объявили о сокращении около 60 тысяч сотрудников, причем практически все увольнения приходятся на Европу.

Это обусловлено отрицательными процентными ставками и замедлением темпов роста экономики, что подталкивает финансовые организации к урезанию расходов.

На прошлой неделе немецкий Commerzbank обнародовал планы ликвидации 4,3 тысяч позиций, углубляя реструктуризацию, начатую три года назад.

В результате число объявленных сокращений достигло 58,2 тысяч, и почти 90% (свыше 52,4 тысяч) приходится на европейские банки.

В число лидеров по темпам увольнений входят банки Германии, экономика которой в значительной степени зависит от экспорта. Так, крупнейший немецкий представитель отрасли Deutsche Bank намерен уволить 18 тысяч сотрудников до конца 2022 года.

Испанский Santander объявил о сокращении свыше 5,4 тысяч рабочих мест, британские HSBC и Barclays — соответственно 4 тысяч и 3 тысяч, российский "Альфа-банк" — 3 тысяч сотрудников.

Ранее сообщалось, что за 8 месяцев 2019 года платежеспособные банки Украины получили 44,3 млрд грн чистой прибыли и это в 3,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года
Delo
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