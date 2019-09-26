Путин написал НАТО письмо: в Альянсе его отвергли

Североатлантический альянс действительно получил непубличное письмо от российского президента Владимира Путина с предложением запретить размещение ракет малой и средней дальности, но отверг его ввиду "ненадежности" того, кто внес предложение. Об этом заявила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску, пишет Deutsche Welle.
Лунгеску уточнила, что Россия уже развернула у себя 9М729 (SSC-8 по классификации НАТО), против которых настойчиво выступают на Западе. Она подчеркнула: перед какими-либо переговорами о моратории на РСМД эти ракеты нужно уничтожить - и так, чтобы это можно было проверить.
***Вчера российское издание Коммерсант сообщило, что Путин написал с неделю назад странам-участницам НАТО, а также КНР, письма с предложением ввести мораторий на ракеты средней и меньшей дальности.