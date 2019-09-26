Умер бывший президент Франции Жак Ширак. Об этом сообщает AFP со ссылкой на его семью.

Ему было 86 лет.

Ширак был президентом Франции два срока, с 1995 по 2007 годы. До этого он занимал пост премьер-министра страны, а на протяжении 18 лет - мэра Парижа. Второй премьерский срок Ширак совмещал с должностью мэра Парижа.

Во время правления Ширака срок полномочий президента Франции был уменьшен с семи до пяти лет. Ширак также известен тем, что отказался поддержать вторжение США в Ирак.

В 2011 году его приговорили к двум годам условно за злоупотребление положением, незаконное извлечение выгоды и растрату госсредств в 1990-1995 годах.