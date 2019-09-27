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26 сентября 19, 22:03
Удастся ли Ирану и России изолировать США?
Хасан Рохани и Путин
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Военное соглашение, подписанное Тегераном и Москвой в конце июля, по мере роста напряженности в Персидском заливе ставит вопрос о целях и задачах сотрудничества между двумя странами.

"Военное соглашение, подписанное Тегераном и Москвой в конце июля, по мере роста напряженности в Персидском заливе ставит вопрос о целях и задачах сотрудничества между двумя странами", - пишет журналистка Сара Саиди в издании Slate.fr.

"Эта новость не наделала много шума. Между тем, в конце июля Исламская Республика Иран подписала военный меморандум с Россией: "Это первый меморандум о взаимопонимании такого рода, и его можно рассматривать как поворотный момент в отношениях Тегерана и Москвы в сфере обороны", - заявил 30 июля командующий ВМС Ирана Хосейн Ханзади.

"Иран и Россия подписали соглашение о военном сотрудничестве, сообщают иранские СМИ. Первое соглашение, несмотря на глубокое недоверие между двумя странами. Браво Трамп! Его максимальное давление сближает Тегеран и Москву", - пишет эксперт по Ближнему Востоку Жорж Мальбрюно.

Во время визита в Санкт-Петербург в рамках Дня военно-морского флота России Ханзади также сообщил иранскому агентству новостей IRNA, что вскоре будут организованы совместные военно-морские учения между двумя странами: "Мы достигли соглашения относительно маневров в Индийском океане и Аравийском море. Мы надеемся, что они состоятся к концу года".

"Иранские СМИ быстро занялись разработкой этого вопроса. - говорится в статье. - Ариан Табатабай, специалист по Ирану в исследовательском центре Rand Corporation, уточняет: "Поскольку текст соглашения не был обнародован, трудно понять, что именно в нем содержится и открывает ли оно новые двери".

"(...) В 2011 году в связи с конфликтом в Сирии военные отношения между двумя странами перешли на новый уровень. Иран и Россия поддерживают режим Дамаска, - отмечает журналистка. "До этого их сотрудничество было очень классическим: совместные маневры на Каспии, обучение иранского персонала, продажа оборудования. В Сирии мы являемся свидетелями создания кадровых сил, обмена информацией и координации россиянами действий различных ополчений на местах. Например, для "Хезболлы" эта гражданская война стала возможностью приобрести значительный опыт", - говорит Игорь Деланоэ, заместитель директора Франко-российского центра "Обсерво".

(...) По мнению Ариан Табатабай, в нынешних условиях Исламская Республика могла бы пойти еще дальше, позволив Москве установить военную базу в Персидском заливе, чтобы та служила сдерживающим фактором для Соединенных Штатов: "Предоставление России в пользование иранской военной базы ("Шахид Ноже" в Хамадане) было одним из самых противоречивых эпизодов войны в Сирии. Несмотря на напряженность внутри иранского режима, Тегеран решил передать ее в распоряжение Москвы "в зависимости от обстоятельств". Почему нет? Это кажется мне вполне допустимым. [...] Иран мог бы получить выгоду, имея партнера в конфликте с США и их союзниками", - считает политолог, соавтор книги "Тройная ось: отношения Ирана с Россией и Китаем".

"Россия и Иран хотят, чтобы американцы ушли из региона и трудятся в этом направлении. Астанинский процесс, который объединяет Россию, Турцию и Иран для определения будущего Сирии, исключает из переговоров США и Европу", - указывает автор статьи.

"Несмотря на то, что в течение нескольких месяцев в Персидском заливе произошло несколько инцидентов, включая "акты саботажа" в отношении саудовских и японских нефтяных танкеров или уничтожение американского беспилотника, президент Ирана Хасан Рохани 22 сентября предложил создать в Персидском заливе "коалицию надежды" (Hormuz Peace Endeavour (Hope). В своем выступлении перед отъездом на Генеральную Ассамблею ООН 23 сентября президент Ирана ратовал за вывод любых иностранных сил из региона", - пишет издание.

"Москва, со своей стороны, стремится, прежде всего, выступить в роли посредника: "Со времени ирано-иракской войны Россия видит себя в качестве игрока безопасности, "создателя стабильности", указывает Игорь Деланоэ. "Россия никогда не присоединялась к иранской повестке дня в Персидском заливе, чтобы не обидеть Саудовскую Аравию. К тому же, в октябре планируется визит Путина в ваххабитское королевство. Иранцам это не нравится. Однако русские - единственные, кто общается со всеми странами Персидского залива. И они пытаются превратить это в капитал", - добавляет исследователь.

"(...) Отношения между Россией и Ираном прежде всего прагматичны. По мнению аналитика-исследователя Дины Эсфандиари и Ариан Табатабай, они служат интересам каждой из стран и игнорируют моральные ценности. Другими словами, никто не вмешивается во внутреннюю политику другого", - передает автор публикации.

Игорь Деланоэ придерживается того же мнения: "Это не альянс, а то, что я называю "ситуативным партнерством", - утверждает исследователь.

"(...) Некоторые наблюдатели считают, что Россия намерена использовать Иран в качестве средства давления на американцев, чтобы отменить нависшие над ней санкции, - говорится в статье. "Этот вопрос часто возникает в дискуссиях в научных кругах в Вашингтоне. На мой взгляд, это не так. Россия на самом деле не заинтересована в сокращении своей поддержки Ирана, поскольку обе страны нуждаются друг в друге", - полагает Ариан Табатабай.

Игорь Деланоэ также отвергает эту гипотезу. По его мнению, после украинского кризиса в 2013 году Москва сумела "стать автономной" и больше так сильно не зависит от западных стран. "Россия выстроила свой авторитет на образе последовательности и согласованности. Москва до конца поддерживала Башара Асада, который имеет куда меньшее влияние, чем Иран. Более того, для России нынешняя ситуация является не такой уж плохой: последнее, чего хочет страна, - это проамериканского режима в Тегеране", - заключает исследователь.

Inopressa
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