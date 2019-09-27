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27 сентября 19, 09:23
Как Байден отреагировал на обвинения Трампа
Джо Байден
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Бывший вице-президент прокомментировал обвинения американского лидера

Джозеф Байден, один из основных кандидатов от Демократической партии на участие в президентских выборах 2020 года, назвал обвинения, которые выдвинул президент США  Дональд Трамп в его адрес, попыткой "сфальсифицировать" выборы. Об этом сообщает Голос Америки.

 "Это тактика, которую использует... президент, пытаясь сфальсифицировать выборы, чтобы мы не фокусировались на вопросах, имеющих жизненное значение. Причина, по которой меня атаковали – то, что в большинстве опросов я опережаю его на 10–15 пунктов", - сказал Байден.

По словам Байдена, его "совсем не удивляет" то, что он стал объектом "привязанности и внимания" со стороны президента США.

В Республиканской партии продолжают настаивать, что демократы пытаются перевести внимание общественности с действий Байдена и его сына на президента, попытавшегося провести расследование.
liga.net
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