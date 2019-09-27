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27 сентября 19, 13:04
Джулиани представит доказательств вмешательства в выборы США
Рудольф Джулиани
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Адвокат Президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани обещает представить сведения, видео и документы, которые доказывают незаконное влияние Украины на выборы США в 2016 году.

Адвокат Президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани обещает представить сведения, видео и документы, которые доказывают незаконное влияние Украины на выборы США в 2016 году.

Об этом он сообщил в своем Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Урок для тех, у кого есть честность. Никогда не предъявляйте обвинение на основе слухов. Я не сделал этого, когда были представлены факты незаконного влияния Украины на выборах 2016 года. Я получил прямые показания, видеокассеты и компрометирующие документы, подтверждающие это. Смотрите и ждите!", - говорится в сообщении.

Напомним, 21 марта стало известно, что ГПУ начнет уголовное расследование относительно того, умышленно ли украинские правоохранительные органы "слили" во время президентской кампании 2016 года в США финансовые документы, в которых фигурирует глава избирательной кампании Трампа Пол Манафорт, преследуя таким образом цель повлиять на результаты выборов в пользу кандидата от демократов Хилари Клинтон.

Слив данных "черной бухгалтерии" Партии регионов СМИ США стал причиной отставки Манафорта с поста главы кампании Трампа и стал поводом для одного из ключевых обвинений в расследовании дела о сговоре с Кремлем, которое досаждало Трампу в течение последних двух с половиной лет.
censor.net.ua
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