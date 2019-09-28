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28 сентября 19, 18:32
На курорте произошел массовый выброс дельфинов
выброс дельфинов
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Власти островов призвали испанских экспертов помочь определить, почему млекопитающие подвергли себя подобной участи.

На берег острова Боавишта архипелага Кабо-Верде в Атлантическом океане выбросились более 200 дельфинов, многие из которых погибли, сообщает Daily Mail 27 сентября. 

Местные жители, туристы и работники центра океанографии носили воду животным, пытаясь их спасти. Дельфинов также пытались затянуть обранто в море, но некоторые из них вернулись.

Власти островов призвали испанских экспертов помочь определить, почему млекопитающие подвергли себя подобной участи. Ученые взяли пробы тканей мертвых дельфинов, чтобы попытаться установить причины случившегося.

Последний массовый выброс дельфинов на берег произошел в Новой Зеландии в ноябре прошлого года. 

Принято считать, что чаще всего дельфины выбрасываются на берег в одиночку. Это случается, когда они теряют ориентацию или страдают от какого-либо заболевания, инфекции или раны.

При этом ученым до сих пор не известны причины подобных массовых самоубийств морских млекопитающих. Как правило, они происходят с дельфинами, живущими вдали от берегов, а не у береговой линии.

По другой версии, такие случаи происходят в случае массового панического страха у животных, например, из-за подводного землетрясения или военно-морских учений с применением глубинных бомб.
bigmir.net
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