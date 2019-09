Адвокат Трампа показал смс от Волкера о Зеленском

Адвокат американского президента Руди Джулиани опубликовал сообщение от специального представителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера, в котором говорится о знакомстве с Андреем Ермаком, который занимает должность помощника президента Украины Владимира Зеленского по вопросам международной политики.

Как отмечается, опубликованное в микроблоге Twitter сообщение было адресовано Джулиани 19 июля.

"Господин мер (Джулиани - бывший мэр Нью-Йорка), мне действительно понравился завтрак сегодня утром. Как мы обсудили, связываю вас с Андреем Ермаком, который очень близок к президенту Зеленскому. Предлагаю запланировать совместный звонок в понедельник", - говорится в тексте.

Why does this text and date render the hearsay so-called whistleblower useless and not credible? If you get even one reason I might recommend you for Law School. Two and it’s LawReview. Answers later. Watch Laura at 10 pm. pic.twitter.com/fN1kOtclaM