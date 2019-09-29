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28 сентября 19, 22:41
Отставка Волкера: что говорят украинские политики
Волкер
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Уход дипломата связан с публикацией доклада агента ЦРУ о контактах людей президента США с командой Зеленского.

Спецпредставитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер подал в отставку на фоне скандала с украинским лидером Владимиром Зеленским, из-за которого американскому президенту Дональду Трампу грозит импичмент, пишет CNN 28 сентября.

Имя Волкера фигурирует в докладе разведчика из Белого дома, с которого начался процес импичмента Трампа. В документе говорится, что Волкер ездил в Киев, чтобы проконсультировать украинское руководство по вопросу о том, как реализовывать требования Трампа.

Накануне сообщалось, что в Конгрессе запланированы смещения пяти должностных лиц Госдепа, которые были упомянуты в связи с расследованием.

Палата представителей также вызвала Волкера и госсекретаря США Майка Помпео на допрос. Показания должны состояться между 2 и 10 октября.

Предыдущий президент, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко назвал тревожным сообщение об отставке спецпредставителя Госдепартамента США по Украине.

"Его вклад в укрепление нашего стратегического партнерства с США трудно переоценить. Как трудно переоценить и его твердость и стратегическое видение противодействия российской агрессии. С Куртом нам в Украине чувствовалось увереннее - и за мирное урегулирование, и за прогресс на пути реформ, и за роль США", - отметил Порошенко на своей странице в Facebook.

Секретарь СНБО Александр Данилюк, который также написал заявление об увольнении, высоко оценил компетентность Волкера и назвал его настоящим другом Украины.

"Высоко ценю усилия и компетентность специального представителя по вопросам Украины - настоящего друга Украины. Благодарен за приверженность принципам и преданную службу украинско-американским отношениям", - написал Данилюк на своей странице в Twitter.

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин назвал уход Волкера "реальной потерей".

"Курт Волкер - это первая не политическая, а именно реальная потеря. Мы ему были небезразличны - это очень редко случается в политике. Спасибо, Курт. Очень жаль. Это только начало", - говорится в сообщении Климкина в Twitter.

Отставку Волкера также прокомментировали в России. Глава международного комитета Совфеда России Константин Косачев считает, что своим решением об отставке он лишь отсрочит реализацию минских договоренностей.
bigmir.net
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