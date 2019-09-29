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28 сентября 19, 22:55
Шокин обвинил Байдена во вмешательстве в дела Украины
Шокин
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Быший генпрокурор якобы утверждает, что экс-вице-президент США вынудил Порошенко его уволить и мешал возвращению в Украину Фирташа

Причиной увольнения бывшего генерального прокурора Виктора Шокина было якобы желание на тот момент вице-президента США Джозефа Байдена прекратить дело против компании Burisma Holdings. Об этом сообщил колумнист американского политического издания The Hill Джон Соломон.

Соломон, лауреат нескольких премий за журналистские расследования в США, ссылается на копию документа, который, по его утверждению, является показаниями Шокина под присягой австрийскому суду по делу бизнесмена Дмитрия Фирташа.

В документе утверждается, что пятый президент Петр Порошенко несколько раз обращался к Шокину с просьбой найти возможность прекратить расследование в отношении компании Burisma, но получил отказ. После этого Порошенко якобы сообщил Шокину, что Байден остановит помощь Украине в размере $1 млрд, и потребовал его отставки.

Также, согласно документу, Шокин якобы утверждает, что Байден вместе с Порошенко и другими украинскими чиновниками, включая главу МВД Арсена Авакова, мешали возвращению Фирташа в Украину, поскольку в таком случае Украина не смогла бы выдать его США. При этом Шокин якобы не получал никаких доказательств вовлечения Фирташа в преступную деятельность.

В документе сказано, что подпись Шокина была поставлена под ним в присутствии нотариуса, и что нотариус подтверждает личность бывшего генпрокурора. Как следует из документа, его перевод на английский нотариально заверен 4 сентября 2019 года.

Напомним:

- В сентябре разведка США обеспокоилась разговором Трамп-Зеленский в июле: якобы президент США "давил" на собеседника. Из-за этого в Конгрессе инициировали импичмент хозяину Белого дома.

- Еще ранее СМИ США писали, что Трамп якобы хочет вынудить Зеленского помочь ему с президентской гонкой-2020 через расследование против вероятного конкурента на выборах, Джо Байдена, якобы связанного с коррупцией в Украине. 

-  Вчера Байден назвал обвинения, которые выдвинул Трамп в его адрес, попыткой "сфальсифицировать" выборы. 

- Также вчера глава САП Назар Холодницкий заявил, что на данный момент нет свидетельств о совершений преступлений Байденом или его сыном.
liga.net
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