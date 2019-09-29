Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.46
USD
24.19
RUB
0.38
EUR
26.35
USD
24.10
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
29 сентября 19, 09:15
Трамп рассказал о "величайшем мошенничестве" в истории США
Дональд Трамп
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter видеообращение в связи с очередной попыткой Демократической партии запустить процесс по его импичменту.

Американский лидер назвал происходящее "величайшим мошенничеством" в истории политики США.

"Демократы хотят отнять ваше оружие, здравоохранение, голос, свободу, судей, они хотят отнять все. Мы не можем позволить этому произойти", - заявил Трамп.

Он добавил, что не даст демократам его остановить.

Глава США в очередной раз повторил, что республиканцы пытаются "осушить болото" ("осушить болото" - один из лозунгов президента Трампа -  ред.), потому что "на кон поставлена страна".

They are trying to stop ME, because I am fighting for YOU! pic.twitter.com/xiw4jtjkNl

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 сентября 2019 г.
bigmir.net
Ещё по теме:
Жалоба на Трампа сосредоточена на Украине, - источник
США усилят военное присутствие в Польше
Встреча Зеленского и Трампа на фоне скандала о давлении
Зеленский о скандале с Трампом: Разговор был частным
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Польша выделила финансовую помощь Донбассу
noimageШокин обвинил Байдена во вмешательстве в дела Украины
noimageОтставка Волкера: что говорят украинские политики
noimageВ суровой Атлантике затонуло судно с украинцами
noimageАдвокат Трампа показал смс от Волкера о Зеленском
Лента новостей