Трамп рассказал о "величайшем мошенничестве" в истории США

Американский лидер назвал происходящее "величайшим мошенничеством" в истории политики США.

"Демократы хотят отнять ваше оружие, здравоохранение, голос, свободу, судей, они хотят отнять все. Мы не можем позволить этому произойти", - заявил Трамп.

Он добавил, что не даст демократам его остановить.

Глава США в очередной раз повторил, что республиканцы пытаются "осушить болото" ("осушить болото" - один из лозунгов президента Трампа - ред.), потому что "на кон поставлена страна".

They are trying to stop ME, because I am fighting for YOU! pic.twitter.com/xiw4jtjkNl