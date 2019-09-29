В США требуют доступ к разговорам Трампа с Путиным

Председатель комитета по разведке Палаты представителей США заявил в воскресенье, 29 сентября, что Конгресс намерен получить доступ к телефонным разговорам президента Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и другими мировыми лидерами, сообщает Reuters.





Демократ Адам Шифф сослался на опасения, что Трамп мог поставить под угрозу национальную безопасность.





"Я думаю, что первостепенная необходимость здесь заключается в том, чтобы защитить национальную безопасность Соединенных Штатов и понять, подрывает ли президент в разговорах с другими мировыми лидерами, в частности с Путиным, нашу безопасность", - заявил Шифф.





"Если есть попытка прикрыть это, скрыть это, то да, мы полны решимости это выяснить", - добавил он.





Напомним, ранее СМИ сообщали, что Белый дом ограничивал доступ к разговорам Трампа с Путиным. Помощники Трампа считали, что учитывая содержание разговоров они не должны стать публичными.





Трамп обнародовал текст телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента американского лидера.







