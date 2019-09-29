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29 сентября 19, 20:55
В США требуют доступ к разговорам Трампа с Путиным
Дональд Трамп
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Представитель Демократической партии США Адам Шифф сослался на опасения, что Трамп мог поставить под угрозу национальную безопасность.
  Председатель комитета по разведке Палаты представителей США заявил в воскресенье, 29 сентября, что Конгресс намерен получить доступ к телефонным разговорам президента Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и другими мировыми лидерами, сообщает Reuters.  

 Демократ Адам Шифф сослался на опасения, что Трамп мог поставить под угрозу национальную безопасность.  

 "Я думаю, что первостепенная необходимость здесь заключается в том, чтобы защитить национальную безопасность Соединенных Штатов и понять, подрывает ли президент в разговорах с другими мировыми лидерами, в частности с Путиным, нашу безопасность", - заявил Шифф.   

 "Если есть попытка прикрыть это, скрыть это, то да, мы полны решимости это выяснить", - добавил он. 

 Напомним, ранее СМИ сообщали, что Белый дом ограничивал доступ к разговорам Трампа с Путиным. Помощники Трампа считали, что учитывая содержание разговоров они не должны стать публичными. 

 Трамп обнародовал текст телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента американского лидера.
bigmir.net
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