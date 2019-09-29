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29 сентября 19, 20:59
ООН призывает РФ отменить запрет на деятельность Меджлиса
Меджлис
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Мониторинговая миссия ООН призвала РФ снять запрет на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Facebook.

"3 года назад, 29 сентября 2016 года, Верховный Суд Российской Федерации оставил в силе решение о запрете Меджлиса, которое ранее принял Верховный Суд Крыма. В результате, Меджлис, представительский орган крымских татар, не может выполнять свои функции до сегодняшнего дня", - сказано в сообщении.

В Мониторинговой миссии ООН по правам человека подчеркнули, что запрет продолжает действовать, невзирая на решение Международного суда ООН.

"В 2017 году суд постановил, что Российская Федерация должна воздержаться от ограничения представительских органов крымских татар, в том числе, Меджлиса", - отметили в миссии.

"Мы призываем Российскую Федерацию выполнить постановление суда ООН и снять запрет на деятельность Меджлиса", - сказано в сообщении.
censor.net.ua
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