Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.46
USD
24.19
RUB
0.38
EUR
26.35
USD
24.10
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
29 сентября 19, 21:09
Джонсону могут объявить импичмент
Борис Джонсон
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Поводом для обсуждения этого вопроса стал вердикт Верховного суда, который 24 сентября признал незаконным решение Джонсона о приостановке работы парламента.
Оппозиционные партии Великобритании рассматривают возможность запуска процедуры импичмента в отношении премьер-министра Бориса Джонсона, пишет британское издание The Sunday Times. 

 Поводом для этого стало решение Верховного суда, который 24 сентября признал незаконным решение Джонсона о приостановке работы парламента.  

   Предложение об импичменте выдвинула левоцентристская валлийская партия Плайд Камри, ее предложение обсуждалось на встрече политиков 26 сентября. Инициатива может быть представлена Палате общин на следующей неделе.

   Если нижняя палата парламента проголосует за ее принятие, в отношении Джонсона может начаться судебное разбирательство. 

 По данным CNN, в случае успешного голосования о недоверии Джонсону на посту премьера на первое время его заменит лидер партии Лейбористов Джереми Корбин.
bigmir.net
Ещё по теме:
Януковичу угрожают импичментом
Источник: Черновецкому готовят импичмент
В Грузии начали сбор подписей для импичмента Саакашвили
В Раде появился законопроект об импичменте Януковича
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
ООН призывает РФ отменить запрет на деятельность Меджлиса
noimageВ США требуют доступ к разговорам Трампа с Путиным
noimageПольша выделила финансовую помощь Донбассу
noimageТрамп рассказал о "величайшем мошенничестве" в истории США
noimageШокин обвинил Байдена во вмешательстве в дела Украины
Лента новостей